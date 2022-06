Politano, tra Napoli e Valencia spunta l’Atalanta

Matteo Politano continua ad essere nel mirino del Valencia, ma sembra esserci anche l’interesse dell’Atalanta. Il Napoli aspetta un’offerta ufficiale

Arriva l’ufficialità per Gennaro Gattuso sulla panchina degli spagnoli del Valencia. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di come l’allenatore calabrese voglia Matteo Politano con sé e sembra esser pronta un’offerta.

Il Valencia potrebbe infatti offrire circa 12 milioni per accaparrarsi l’ex Inter e Sassuolo, ma gli spagnoli dovranno fare attenzione. Infatti, per il calciatore italiano sembra esserci anche l’interesse dell’Atalanta. I bergamaschi sembrano voler il giocatore per rinforzare la propria rosa e puntare nuovamente ad entrare in Europa.

Trattativa serrata e i partenopei…

Il Napoli, intanto, aspetta. Gli azzurri vogliono capire se poter affondare il colpo per Bernardeschi, ma per poterlo fare dovranno capire se Politano partirà. Per l’ex Juventus sarebbe pronto un quadriennale, ma bisognerà comunque fare attenzione all’Inter che potrebbe strappare il giocatore dalle mani azzurre.

Intanto, Politano sembra spingere per salutare. Il calciatore vorrebbe giocare di più e – magari – da titolare. Il calciatore italiano non si è esposto sulla situazione, ma appare probabile che un suo ritorno coj Gattuso sia gradito. In Italia ci sarebbero anche gli occhi di Milan e Fiorentina. I rossoneri sembrano però voler puntare su profili ben più giovani. Appare probabile che Maldini e soci lascino la presa sull’ex nerazzurro, per buttarsi su altri calciatori. Il Napoli sembra potersi accontentare di circa 15-20 milioni per far partire il proprio esterno, anche se si potrebbe chiudere anche a meno. La palla ora passa alle contendenti, ma servirà un’offerta.