Università, la classifica delle migliori al mondo: per la prima volta un’italiana nella top 100

Per la prima volta un’università italiana è rientrata nella top 100 stilata dall’edizione 2026 del Qs World University Rankings, la classifica degli atenei migliori al mondo. Si tratta del Politecnico di Milano che, nonostante si sia classificata al 98° posto, entra nell’olimpo delle università più prestigiose al mondo.

NELLA TOP 100 – Stando alla classifica stilata da QS Quacquarelli Symonds, analista globale della formazione universitaria, a posizionarsi nei primi posti sono le università inglesi e americane. Per il quattordicesimo anno consecutivo, il Mit di Boston si conferma la migliore università al mondo.

La QS World University Rankings misura le performance degli atenei a livello globale attraverso sei indicatori chiave: dalla reputazione accademica e quella presso i datori di lavoro, al rapporto tra docenti e studenti, fino al numero medio di citazioni per docente. Completano il quadro l’incidenza della componente internazionale, sia tra il corpo docente che tra gli studenti.

Per quanto riguarda gli atenei italiani, per la prima volta uno è rientrato nella top 100. Si tratta del Politecnico di Milano che si posizione al 98° posto, traguardo raggiunto grazie a dei miglioramenti significativi in tutti gli indicatori chiave.

Davanti a questo importante traguardo, la professoressa Donatella Sciuto, la rettrice del Politecnico di Milano, ha così dichiarato: “Questo risultato rappresenta un traguardo significativo. Finora l’Italia era l’unico Paese del G7 senza un’università nella Top 100. In dieci anni abbiamo scalato 89 posizioni grazie alla dedizione della nostra comunità e a una strategia di sviluppo a lungo termine. La nostra forza risiede nella qualità della ricerca e dell’insegnamento, come dimostrano gli indicatori QS. I nostri laureati sono ben preparati per affrontare le sfide globali”.