Pomeriggio 5, Myrta Merlino contro Flavia Vento: “A me non è piaciuta tanto questa vendetta”

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda ieri, si è molto discusso del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In particolar modo, Myrta Merlino ha aspramente criticato le recenti dichiarazioni fatte da Flavia Vento sul presunto flirt avuto con l’ex calciatore.

“A me non è piaciuta tanto questa vendetta” – Ancora una volta a finire al centro delle chiacchiere è la fine del matrimonio tra la Blasi e l’ex capitano della Roma. A parlarne è stata anche la Merlino con Jane Alexander e Andrea Lo Cicero, entrambi presenti in studio.

In particolar modo, la conduttrice ha duramente criticato quanto detto dalla Vento. Recentemente, infatti, Flavia ha rivelato di un presunto flirt avuto in passato proprio con Totti. Ovviamente questa confessione ha riportato l’oramai ex coppia nuovamente nel mirino del gossip.

“Basta! Sono passati 20 anni!”, ha così tuonato Myrta su quanto affermato dall’ex volto del GF Vip. Gli ospiti hanno tentato di prendere le parti di Francesco, facendo notare alla conduttrice che al momento del flirt, lui non era ancora sposato con Ilary e quindi non c’è stato alcun tradimento.

La conduttrice di Pomeriggio 5, però, non è stata affatto d’accordo con i presenti in studio: “Come non vale! Se un paio di giorni dopo ci dobbiamo sposare e tu vai con un’altra certo che è tradimento! Siete di parte perché tifate Roma, a me non è piaciuta tanto questa vendetta”.