Popovic, domani visite mediche e firma: sei mesi in prestito al Frosinone, poi diventerà attaccante del Napoli

La SSC Napoli ha comprato un nuovo attaccante. Come annunciato dall’esperto di mercato di SKY Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la dirigenza azzurra ha definito l’acquisto di Matija Popović: “Il Napoli e il Frosinone si preparano ad accogliere Matija Popović”.

“Il talento classe 2006 è infatti pronto a sostenere le visite mediche con il club di De Laurentiis e poi si unirà alla squadra gialloazzurra. Come raccontato nei giorni scorsi, infatti, i due club hanno fatto un’operazione in sinergia per portare in Italia il giovane attaccante”.

CHI E’ MATIJA POPOVIC: ATTACCANTE CLASSE 2006 ALTO 193 CENTIMETRI. SEI MESI IN PRESTITO AL FROSINONE PRIMA DI DIVENTARE ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI

Lo scorso otto gennaio Popovic ha compiuto la maggiore età. Nonostante i suoi 18 anni, Popovic è alto 193 centimetri e nella scorsa stagione ha messo a segno 21 reti in 25 partite. Su di lui era forte anche l’interesse del Bayern Monaco, ma il Napoli ha anticipato il club bavarese

Il calciatore arriva in azzurro a costo zero. Prima di approdare in maglia azzurra, Popovic andrà sei mesi in prestito al Frosinone dove avrà la possibilità di mettersi in mostra nel massimo campionato italiano. Una volta conclusa la sua esperienza laziale, approderà in azzurro. L’obiettivo è restare e provare a scalare le gerarchie. Al termine della stagione, infatti, ci dovrebbe essere una mini rivoluzione e Popovic potrebbe approfittarne per tagliarsi uno spazio all’interno della rosa.