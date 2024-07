Popovic impressiona a Dimaro: “Sembra un veterano”

Matija Popovic sorprende in allenamento nel ritiro di Dimaro, con il Napoli e Antonio Conte che ora meditano di tenerlo in rosa per la nuova stagione

Matija Popovic è finalmente sotto gli occhi dei tifosi azzurri, che stanno potendo ammirare il suo talento durante il ritiro della squadra partenopea a Dimaro. Il giovane talento serbo classe 2006 potrebbe essere la sorpresa assoluta di Antonio Conte per la prossima stagione, tanto che potrebbe finire per confemare il giocatore.

Doppi passi e dribbling, tanto da impressionare l’allenatore salentino che lo sta visionando durante il ritiro. Il giovane calciatore è alto 193 cm ma si è messo in mostra per le larghe falcate mostrate in campo. Tanta corsa e poca voglia di fermarsi, per un trequartista che sembra poter divenire qualcuno in futuro.

Parla Bruno Di Napoli

Intervenuto qualche giorno fa ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Bruno Di Napoli ha parlato anche di Matija Popovic. Il giovane calciatore serbo è, infatti, tra gli assistiti dell’agente italiano che ha potuto parlare di lui nel corso dell’intervista, ma non solo.

Tanto da parlare per lui, sui giocatori partenopei. Ecco cosa ha detto su tutti i suoi assistiti: “Popovic? Si sta allenando a Napoli, tra poco arriverà anche Walid (Cheddira) che oggi si sposa secondo il rito egiziano. Settore giovanile del Napoli? Grava e Santoro contribuiranno, insieme a Manna, per lavorare sul settore giovanile. Poi c’è nel Napoli un altro ragazzo che gestiamo noi che è Gianluca Vigliotti che si sta comportando molto bene”.