Napoli, giovane attaccante rimane nella Primavera. Salta l’accordo con la squadra serba

Matija Popovic, attaccante della Primavera del Napoli, stava per lasciare la squadra partenopea ed era pronto ad indossare la maglia del Partizan Belgrado. Nonostante, ormai, l’accordo fosse concluso, l’affare è saltato.

Stando a quanto trapelato, il team azzurro aveva deciso di vendere l’attaccante serbo, senza richiedere alcun indennizzo. La squadra acquirente, fissando i termini del contratto, aveva destinato a Popovic ed al suo gruppo il 30% dei diritti economici sulla futura vendita.

L’accordo è andato in fumo per via del susseguirsi di una serie di volti non noti inizialmente. Tali soggetti hanno avanzato delle pretese, tali da mettere la squadra serba al muro.

Inizialmente, infatti, a fare le veci dell’attaccante era un manager sloveno. Successivamente, è subentrato un secondo agente, lo stesso che segue anche il fratello.

In ultima battuta, il Partizan è stato messo ulteriormente in difficoltà, dalla presenza di un terzo rappresentante, che ha vantato dei diritti sulla vendita. A questo punto, la squadra ha deciso di mollare tutto; annullando la presentazione.