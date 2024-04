Popovic non brilla con il Monza: flop per il Napoli?

Il Napoli ha comprato lo scorso gennaio il talentino Popovic, girandolo poi in prestito al Monza. Il giovane, per ora, non sembra aver fatto tutto sto granché tanto da essere per ora un flop anche con la Primavera dei brianzoli

Matija Popovic sembrava essere un talentino emergente su cui puntare subito per il Napoli, ma a quanto pare dovrà esserci forzatamente un periodo di attesa per lui. Il giovane serbo, classe 2006, non ha ancora mostrato il suo talento giocando poco anche con la Primavera del Monza.

Appena 69 minuti in Primavera 1, con l’ex Partizan Belgrado che non ha ancora giocato ad altissimi livelli. Servirà tanto tempo, probabilmente, con il giocatore serbo che dovrà ambientarsi al nostro calcio. Per ora, è probabile che il Napoli lo giri nuovamente in prestito.

“Crack totale”

A parlare di lui, negli scorsi mesi, uno dei suo ex allenatori: Prima c’erano dei problemi, dovuti all’insoddisfazione. E’ successo che Popovic non ha voluto allenarsi, che per lui tutto era troppo poco, che si meritava il Manchester City. Aveva persino intenzione di rinunciare al calcio. Ricordo, come se fosse ieri, quando mi annunciò prima della visita in Vojvodina: ‘Boss, non ho voglia di giocare’. L’ho capito, perchè sentiva di aver oltrepassato il centro. E ha anche aggiunto: ‘Guarda dove sono… vorrei giocare partite più forti’. Il messaggio mi era chiaro, perchè ha superato la ‘classe 2006’. Poi gli ho detto: ‘Non posso portarti dal Manchester City all’SC Vujadin Boshkov, ma tu, ragazzo, hai così tanto talento che sarebbe un errore fermarti adesso, senza nemmeno iniziare a giocare a calcio con i grandi’. In quella partita, ha servito un gol, ne ha segnato uno, avrebbe potuto segnarne un altro, ma ha colpito il palo…“.