Popovic, pronto per le visite mediche: andrà al Frosinone

Il Napoli e il Frosinone si apprestano ad accogliere Matija Popović, giovane talento classe 2006. Il promettente attaccante è pronto per sostenere le visite mediche con il club di De Laurentiis e successivamente si unirà alla squadra gialloazzurra. In una collaborazione tra i due club, Napoli e Frosinone hanno orchestrato l’operazione per portare il giovane talento in Italia.

Visite mediche per Popovic

Le visite mediche di Popović sono imminenti, e attualmente, le parti coinvolte stanno lavorando per finalizzare gli ultimi documenti e definire gli ultimi dettagli tra Napoli, Frosinone e l’entourage del giocatore.

Dopo il completamento delle visite mediche con il Napoli, il percorso di Popović lo porterà al Frosinone, dove ufficialmente inizierà la sua avventura nella Serie A. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio sul suo sito.