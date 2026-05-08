Portafogli modello, lo strumento che aiuta a costruire investimenti su misura

Quando si desidera investire, bisogna scegliere una strategia tenendo in considerazione tre aspetti: i propri obiettivi, il proprio orizzonte temporale e i rischi che si è disposti a correre. In questo contesto, i portafogli modello sono uno strumento particolarmente utile, poiché consentono di forgiare secondo le proprie necessità e le proprie esigenze gli investimenti in modo oculato e consapevole. Secondo quanto illustrato da Onlinesim, fonte autorevole da dove abbiamo attinto le informazioni di questo articolo, il portafoglio modello è una soluzione costruita per accompagnare l’investitore nelle sue scelte, offrendo composizioni diverse e pensate secondo i suoi obiettivi.

Un portafoglio modello è composto da diverse asset class, come ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti più prudenti, e viene sviluppato secondo metodologie quantitative. Questo significa che viene composto secondo precisi criteri finalizzati a bilanciare il rischio e il rendimento.

Si può quindi comporre un portafoglio modello estremamente variegato, ognuno dei quali con un differente grado di rischio a seconda del profilo dell’investitore. Alcuni investitori ad esempio potrebbero preferire una maggiore stabilità, a fronte di un rendimento più contenuto, mentre altri accettano un rischio maggiore, ma con una crescita elevata sul lungo periodo.

I portafogli modello si differenziano non solo per composizione, ma anche per strategie adottate. Alcuni di loro possono privilegiare specifici settori, come la tecnologia e la sostenibilità che oggi vanno per la maggiore, oppure determinate aree geografiche e mercati. Altri ancora, invece, si concentrano su tematiche precise, come l’investimento responsabile, la qualità dell’obbligazionario o i grandi trend globali. Da questo punto di vista il portafoglio modello non è quindi una soluzione standardizzata, ma flessibile e adattabile agli obiettivi e al livello di rischio accettato da parte dell’investitore.

Ci sono poi altre due grandi famiglie di portafogli modello, che si dividono in fondi attivi e fondi passivi. Nel primo caso, rientrano soluzioni gestite da società specializzate nella sezione di fondi e nella definizione di strategie mirate. Tra queste rientrano operatori esperti nella valutazione di fondi ESG e nella costruzione di portafogli in grado di coniugare performance finanziarie e impatti positivi su ambiente, società e governance; realtà all’avanguardia negli investimenti sostenibili; gruppi internazionali attenti ai mercati globali, all’obbligazionario di qualità, alla tecnologia e alla sostenibilità.

Per i fondi passivi, l’offerta comprende portafogli orientati al controllo del rischio e alla diversificazione, anche attraverso soluzioni generazionali, cioè pensate in base all’età e al profilo di rischio dell’investitore. Tra i portafogli modello in fondi attivi più rinomati del settore spiccano UBS Asset Management e Mc Advisory CSR, mentre tra quelli in fondi passivi più gettonati si distinguono i 4Timing Slm.

In conclusione il portafoglio modello è una soluzione che comprende diverse strategie e combinazioni di investimento, tutte accomunate da un unico obiettivo: aiutare l’investitore a compiere scelte coerenti e in linea con i suoi traguardi finanziari.