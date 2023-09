Porte blindate da interno: consigli utili per la scelta

La scelta di una porta blindata deve essere sempre effettuata con attenzione e gli aspetti da considerare nella valutazione dei vari prodotti sono molteplici; in questo articolo ci soffermeremo sulle porte blindate da interno, ovvero quelle che si affacciano su uno spazio indoor, come è il caso delle porte installate all’ingresso dei classici appartamenti condominiali.

Scopriremo quali sono le caratteristiche su cui è bene soffermarsi, e per farlo non può che essere un buon punto di partenza la sezione dedicata ai modelli di porta blindata da interno del sito web di un’azienda leader quale Ariete Porte Blindate.

La capacità di resistenza alle effrazioni

La caratteristica in assoluto più importante di una porta blindata, a prescindere dal fatto che si tratti di una porta blindata da interno o da esterno, è senz’altro la sua robustezza, ovvero la sua capacità di resistere ad eventuali tentativi di effrazione.

A questo riguardo è interessante sottolineare che esiste un parametro assegnato in maniera soggettiva ad ogni modello, ovvero la relativa classe antieffrazione, un dato importantissimo che va sempre consultato prima di definire la propria scelta.

Le classi antieffrazione sono 6, partendo dalla 1, che è quella meno affidabile, fino alla 6, che è invece la più resistente in assoluto, ma su quali è bene orientarsi per proteggere al meglio un’abitazione, senza ritrovarsi a sostenere delle improbe?

Le classi 1 e 2 non possono dirsi efficaci al 100%, trovano infatti frequentemente impiego presso cantine e contesti analoghi, mentre le classi 5 e 6 hanno un costo notevole e trovano applicazione in contesti di massima sicurezza come possono essere gioiellerie, caveau, edifici militari, luoghi in cui sono custoditi documenti riservati e simili.

Le classi 3 e 4, invece, sono perfette per la sicurezza domestica, consentendo di dormire sonni tranquilli e garantendo allo stesso tempo una gestione semplice e un costo tutt’altro che eccessivo.

La coibentazione termica ed acustica

Un altro aspetto importante sulla base di cui valutare le porte blindate da interno è la loro capacità di coibentazione, da intendersi sia come coibentazione acustica che come coibentazione termica; sicuramente questi fattori hanno un’importanza maggiore per le porte blindate da esterno, che affacciandosi su uno spazio outdoor sono direttamente esposte agli agenti climatici ed ai rumori urbani, ma ritenere che essi siano irrilevanti per i modelli da interno sarebbe un grosso errore.

Scegliere un modello che sappia garantire una buona coibentazione acustica è utile per non essere infastiditi dai rumori esterni, la coibentazione termica, invece, sa influire in maniera tutt’altro che irrilevante sulla complessiva efficienza energetica dell’immobile, con tutto ciò che ne consegue in termini di riduzione dei consumi e anche di valore commerciale dell’immobile stesso.

Caratteristiche tecniche da non sottovalutare

Anche queste caratteristiche tecniche, dunque, vanno valutate con attenzione.

Le tecnologie

Un tempo le porte blindate erano considerate degli elementi prettamente “meccanici”, oggi, invece, sono anche degli oggetti tecnologici, quindi anche l’aspetto “tech” merita la dovuta considerazione al momento della scelta.

Si possono fare molteplici esempi di tecnologie di ultima generazione, le quali assicurano funzioni che, fino a pochi anni addietro, sarebbe risultato difficile perfino immaginare, a cominciare dallo spioncino digitale, con cui è possibile vedere ciò che è al di là della porta blindata direttamente sul proprio smartphone, quindi anche mentre non si è in casa; i modelli più evoluti rendono possibile la visione in modalità notturna, ovvero con una visibilità scarsa o del tutto assente.

Altra tecnologia molto interessante, anch’essa fruibile in modalità domotica, è l’altoparlante, con cui è possibile rispondere al campanello comodamente da remoto; una funzione, questa, che massimizza la sua utilità laddove sia associata allo spioncino digitale,

Si possono menzionare anche speciali modelli di chiavi “intelligenti”, evoluti sistemi di apertura basati sul riconoscimento di dati biometrici e molto altro ancora.

Il design

Pur non essendo un aspetto tecnico, anche il design ha sicuramente la sua rilevanza nella scelta delle porte blindate da interno, non a caso le aziende del settore hanno ottimizzato notevolmente i loro prodotti anche da questo punto di vista.

Se si parla di design, ovviamente, scegliere un modello piuttosto che un altro è un qualcosa di puramente soggettivo; è sicuramente un buon consiglio, in ogni caso, quello di non considerare la porta blindata come un elemento a sé, ma di immaginarla nel contesto in cui verrà collocata affinché sappia rivelarsi gradevole ed armoniosa.