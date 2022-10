Possibile addio Osimhen? Chi può sostituirlo?

Quest’estate la Società Sportiva Calcio Napoli ha fatto un grande lavoro sul calciomercato. Grandi meriti vanno dati al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha scovato diversi talenti. I nomi più importanti sono sicuramente quelli di Kim, Kvaratskhelia e Raspadori che stanno rendendo alla grande. Il rendimento top degli azzurri, inevitabilmente, attrae però le sirene dei top club europei.

Molte voci circolano da un pò sull’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il suo nome nelle ultime settimane di mercato estivo è stato accostato al Manchester United, nell’ambito di uno scambio con il cartellino di Cristiano Ronaldo. Rumors che non hanno trovato seguito nei fatti, con il nigeriano che è rimasto legato al progetto azzurro.

Ma sono diversi i club inglesi che sono interessati all’ex Lille. A causa di queste insistenti voci, la società partenopea ha iniziato a guardarsi intorno per cercare un possibile sostituto. I radar azzurri, per il post Osimhen, sono finiti sull’attaccante di proprietà del Chelsea Armando Broja. Il calciatore albanese è attualmente oggetto di desiderio per molti club.

Ecco quanto riporta tuttomercatoweb.com sul possibile futuro di Broja e sui club interessati al giovane attaccante: “Nel corso dei mesi Broja è stato seguito da Atalanta e Inter, almeno inizialmente, mentre nelle ultime settimane ci sono altre tre squadre che hanno avuto contatti per capire la situazione. Si tratta del Napoli, eventualmente per sostituire Osimhen in caso di grande offerta (ma solo a giugno), ma anche la Roma e il Milan. Preferita dal Chelsea, comunque, la pista di un prestito in Premier“.

Per il cartellino di Victor Osimhen il Napoli chiederà più di 100 milioni. Il presidente Aurelio De Laurentis vorrà ottenere una buona plusvalenza anche con il calciatore nigeriano. Mentre il cartellino di Broja, papabile sostituto, in questo momento si aggira intorno ai 35 milioni di euro.