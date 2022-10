Possibile adeguamento del contratto per Kvaratskhelia

Tutti pazzi per Kvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano sta vivendo un momento di forma strabiliante ed il Napoli difatti pensa a blindarlo. In questa prima parte di stagione l’ala sinistra ha mostrato a tutti le sue strabilianti qualità. Kvicha è un giocatore che è in possesso di grande tecnica ed ha colpi da fuoriclasse, è un autentico gioiello da tenersi stretto.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, sul proprio account Twitter, il Napoli starebbe pensando ad un adeguamento del contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano potrebbe ricevere un importante aumento di stipendio dal Napoli nei prossimi mesi. Il suo contratto scade a giugno 2027 e guadagna solo 1,1 milioni all’anno. Tanti gli agenti che si avvicinano alla giovane star, in particolare Federico Pastorello.

Quindi la Società Sportiva Calcio Napoli ha già le idee chiave, la priorità è trattenere il calciatore georgiano. Il club partenopeo ha intavolato già la questione dell’adeguamento del contratto con l’entourage del ragazzo, vuole evitare eventuali beffe provenienti da top club europei pronte a lanciarsi all’assalto di Kvara, arrivato in azzurro in questa estate.

L’intenzione del presidente Aurelio De Laurentis è quella di raddoppiare l’ingaggio di Kvaratskhelia e di allungare di un altro anno il contratto. In questo modo l’ex calciatore della Dinamo Batumi andrebbe a guadagnare in azzurro più di 2 milioni l’anno. Basteranno queste cifre a trattenere la giovane stella del Napoli? ADL riuscirà a non cedere alle offerte dalle cifre da capogiro che arriveranno?

Quel che è certo è che il Napoli quest’anno con il giovane fuoriclasse georgiano ha il dovere di sognare. Attualmente la squadra partenopea è prima in campionato e prima, e già classificata, nel suo girone di UEFA Champions League. Dove riuscirà ad arrivare il Napoli di Spalletti quest’anno? E invece Kvaratskhelia quanti gol ed assist farà?