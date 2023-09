Possibile arrivo in difesa dagli svincolati

Il Napoli non sta vivendo un grande momento in questo inizio di stagione. Non solo per gli scarsi risultati o per il gioco proposto ma sopratutto per le condizioni fisiche dei calciatori. La difesa azzurra ha subito già due brutti infortuni. Sia Amir Rrahmani che Juan Jesus saranno fuori per quasi un mese.

Garcia si trova con il pacchetto di centrali di difesa dimezzato. In quel ruolo sono rimasti solo Leo Ostigard e Natan che ad inizio anno partivano come panchinari. Proprio per queste motivazioni sembra che la società partenopea possa andare sul mercato degli svincolati per dare una nuova opzione al tecnico francese. Ci sono diversi centrali tra gli svincolati che potrebbero dare una mano agli azzurri.

In esame si prendono prima i centrali che hanno militato in uno dei cinque maggiori campionati, la Serie A italiana, la Premier League inglese, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. E poi ciò che resta in giro per l’Europa, dall’Austria al Portogallo, fino all’Olanda, francamente pochino. Anche volendo volgere lo sguardo ad est, tra Qatar e Arabia Saudita.

Tra i calciatori che il Napoli potrebbe prendere in esame ci sono: Jerome Boateng, Alessandro Tuia, Shkodran Mustafi e Sokratis Papastathopoulos. A questi calciatori servirebbe comunque un periodo di tempo di adattamento e per riacquistare la forma. Agli azzurri però servirebbe un calciatore già pronto a dare il suo supporto alla squadra.

La società partenopea sta pagando la negligenza avuta nel periodo estivo, in quanto non è stata in grado di acquistare un grande centrale per sostituire Kim. Il vuoto lasciato dal coreano sembra davvero incolmabile e il Napoli piano piano sembra cadere più in basso.