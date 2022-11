Possibile forfait di Kvaratskhelia contro l’Udinese

Il Napoli continua a vincere e convincere in campionato anche senza il suo gioiellino, il centrocampista Kvicha Kvaratskhelia. L’ala sinistra georgiana è ferma ai box da circa una settimana a causa di una lombalgia acuta. Il problema alla schiena lo ha fatto fermare sia per la partita con l’Atalanta sia per quella con l’Empoli. Ora però è in grande dubbio anche per il prossimo match di sabato contro l’Udinese.

Il georgiano nella giornata di oggi ha svolto solo terapie e palestra, senza allenarsi con il gruppo come descritto nel report quotidiano dell’allenamento della SSC Napoli. Si pensava che il dolore fosse abbastanza lieve e che Kvara in pochissimo tempo riuscisse a tornare in campo ma sembra non essere così ed ora c’è da capire se ci sarà per il match di sabato.

Sui tempi di recupero e sulla sua convocazione per la gara con l’Udinese ne ha parlato l’edizione odierna di “Repubblica“. Ecco cosa ha scritto il quotidiano: “La stanchezza ha infatti già costretto il Napoli a soffrire nel secondo tempo con l’Atalanta e anche contro l’Empoli sarà indisponibile Kvicha Kvaratskhelia, che continua ad avere mal di schiena.

Il georgiano si è fatto vedere a Castel Volturno solo per sottoporsi alle terapie del caso e fare qualche esercizio in palestra: in vista di un recupero (a questo punto nemmeno così scontato) per la sfida di sabato con l’Udinese.”

Si spera che il georgiano riesca ad essere quantomeno in panchina per la la prossima partita di campionato. La società potrebbe decidere di rischiarlo in caso di necessità per uno spezzone di partita. Basti pensare che dopo questo match ci saranno i mondiali in Qatar e quindi ci sarà una lunga sosta, fino a gennaio, per far recuperare a Kvara l’infortunio al 100%.