Possibile turnover Napoli

Il Napoli sta preparando la prossima partita di UEFA Champions League contro gli scozzesi dei Rangers Glasgow. La squadra di Luciano Spalletti sta vivendo un grande momento di forma ma occhio ai problemi fisici per sovraccarico che potrebbero esserci a causa delle tante partite. Secondo quanto riporta “La Repubblica” probabilmente ci sarà un possibile turnover per la gara del Maradona di mercoledì sera.

Questo è quanto scrive il quotidiano in vista delle probabili formazioni: “La qualificazione per gli ottavi è già al sicuro e le ultime due gare con i Rangers Glasgow – in programma domani sera alle 21 al Maradona e il 1 novembre ad Anfield contro il Liverpool serviranno solo a difendere il primo posto nel girone.

Anguissa che si è allenato in disparte e non è ancora certo di essere convocato per i Rangers. Sarà decisiva per lui la rifinitura di stamattina, in cui saranno sciolti i dubbi sulla formazione che affronterà gli scozzesi. Si candidano Ostigard, Mario Rui, Elmas, Politano, Raspadori, Simeone e forse pure Gaetano, con Lobotka e Kvaratskhelia che avrebbero bisogno di tirare un pò il fiato. E’ probabile che stavolta il turnover sia leggermente più marcato, proprio in vista dell’anticipo di campionato di sabato pomeriggio (ore 15) con il Sassuolo.”

Di certo non sarà della partita Amir Rrhamani che nella giornata di oggi ha svolto terapie. Non ci dovrebbe essere neanche Salvatore Sirigu che ha fatto allenamento personalizzato sia in palestra che in campo. Proverà invece a strappare almeno una convocazione il centrocampista camerunese Zambo Anguissa, anche se il suo rientro potrebbe slittare a Sabato per la partita con il Sassuolo.

Luciano Spalletti giocherà contro i Rangers per vincere ma occhio al turnover. Sarà indispensabile far rifiatare alcuni giocatori in vista dei prossimi impegni prima del Mondiale in Qatar.