Post Mbappe: il PSG vuole Marcus Thuram

L’imminente arrivo di Kylian Mbappe al Real Madrid e la mal gestione del caso da parte di Luis Enrique unite alle continue voci di corridoio scandiscono il ritmo del prossimo calciomercato del Paris Saint Germain. I francesi, infatti, vorrebbero Marcus Thuram per sostituire il partente attaccante

L’assenza di impegni in Ligue 1 nel fine settimana ha permesso al PSG di prepararsi per la visita di martedì al Barcellona, dove cercherà di rimontare per raggiungere le semifinali di Champions League. Ancora una volta, Kylian Mbappe sarà sotto i riflettori dopo la brutta prestazione di mercoledì, rappresentando il pericolo maggiore per i catalani.

In questi giorni la stampa francese ha scritto molto sulla gestione del caso della partenza dell’attaccante francese, la prossima estate andrà al Real Madrid, da parte di Luis Enrique. Oltre che sull’impatto dei suoi metodi nello spogliatoio, come abbiamo letto questo sabato sulle colonne de L’Equipe. Lo spagnolo lo ha utilizzato molto in questa stagione, nonostante un dosaggio minore per il campionato, e sta pensando a lungo termine di costruire il suo secondo progetto senza di lui, con lo svantaggio che ora non ha più margini di errore in Europa.

Marcus Thuram come sostituto

La partenza del francese verso il Real Madrid è data per scontata da diversi media, in attesa della conferma ufficiale del suo arrivo che potrebbe arrivare quando per i parigini non ci sarà più nulla in ballo e la stagione sarà finita. Media come Tuttosport e SportBild parlano già di un altro attaccante che potrebbe unirsi alla squadra quest’estate.

Marcus Thuram, attaccante francese di 26 anni, è ora entrato sulla scena per rafforzare l’attacco lombardo. Arrivato meno di un anno fa a titolo gratuito dall’Inter e con gli italiani sta disputando una stagione superlativa (11 gol e 7 assist in 38 partite). Ma il club non esclude una cessione per riequilibrare le proprie finanze.