Post Osimhen: tutti i nomi per il Napoli

In estate Victor Osimhen potrebbe salutare Napoli e al suo posto potrebbe arrivare un attaccante di peso internazionale

Il Napoli sembra essere intenzionato a blindare Victor Osimhen. Il patron partenopeo vorrebbe provare a rinnovarlo, con il costo del cartellino che è valutato – in caso di cessione – circa 160 milioni di euro. Tantissimo, ma forse non troppo considerato l’apporto del nigeriano alle partite del Napoli.

Sul calciatore ci sono le squadre della Premier più Real Madrid e Paris Saint Germain, che potrebbero far follie pur di averlo. Il calciatore sembra essere volenteroso di approdare in Inghilterra, con il Napoli che dovrebbe poi cercare un degno sostituto per lui.

Tutti i nomi

In cima alla lista dei desideri del club azzurro ci sarebbe Jonathan David, canadese del Lille che sta dimostrando di meritarsi un posto in una big. Non è, però, il solo giocatore cercato. Infatti, i partenopei continuano a monitorare Rasmus Hojlund dell’Atalanta, per cui potrebbero volerci 40-50 milioni di euro.

Il nome nuovo, però, è Christopher Nkunku del Lipsia. Se a gennaio sembrava già fatta con il Chelsea ora potrebbe profilarsi un clamoroso trasferimento in Serie A per lui. Il Napoli continua a monitorarlo, ma bisognerà capire se vogliono prenderlo. Intanto, Luca Marchetti ha parlato di una possibile sicurezza per la prossima stagione: “Capisco il sentimento dei napoletani, ma li invito a godersi lo Scudetto, un titolo meritato e guadagnato. Il giudizio resta comunque positivo. Il Napoli non ha mai fatto così tanto in Champions e l’esperienza accumulata aiuterà in futuro. L’Inter, non a caso, sa gestire meglio lo stress di queste sfide, perché ha una rosa più abituata di quella del Milan, che è talentuoso ma giovane, a giocare partite di questo tipo. Magari il Napoli non vincerà il prossimo Scudetto, ma ho una convinzione: lotterà per il titolo”.