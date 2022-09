Potter vuole Gvardiol per il suo Chelsea

Il nuovo allenatore dei londinesi avrebbe chiesto Gvardiol. Il difensore è nel mirino del Chelsea da mesi, con anche alcune italiane su di lui

Josko Gvardiol continua a catalizzare l’attenzione dei club europei. Il calciatore croato classe 2002 continua a vivere un’ottima crescita al Red Bull Lipsia e già in estate avrebbe potuto lasciare.

Il club tedesco, però, ha spinto per una sua permanenza nonostante il Chelsea sia arrivato a fare offerte improponibili per lui. Ora a gennaio potrebbe esservi un nuovo assedio, con un’offerta del Chelsea che sembrerebbe essere già pronta.

L’offerta del Chelsea

Il calciatore è nel mirino anche delle italiane, ma il Chelsea è in netto vantaggio. Il classe 2002 potrebbe trasferirsi presto in Inghilterra, specialmente per via dell’offerta di 35-40 milioni di euro che i londinesi avrebbero in canna.

Un’offerta che difficilmente il Lipsia potrebbe rifiutare, considerando che sarebbe una plusvalenza gigantesca per loro. Il calciatore arrivò una stagione fa dalla Dinamo Zagabria per poco più di 18 milioni di euro. Cifra che è raddoppiata, con i tedeschi che potrebbero chiedere anche di più.

Intanto Potter è sicuro: vuole Josko Gvardiol per la propria difesa. Il calciatore croato si è visto cercato anche dalla Juventus e dall’Inter nell’ultima sessione di mercato. Solo timidi sondaggi, con nessuna delle due squadre che ha affondato il colpo. Il giocatore ora pensa alla prima parte di stagione con il Lipsia, poi chissà. Per ora non ha ancora debuttato in Champions League in questa stagione, con il Lipsia che ha già perso con lo Shakhtar.