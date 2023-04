Prati nuovo obiettivo della Juventus

I bianconeri starebbero pensando al giocatore della Spal per rinforzare la propria squadra o, almeno, la Next Gen

La Juventus è uno dei principali centri di attenzione in Europa e la squadra italiana potrebbe finire per vendere Dusan Vlahovic, che non sta funzionando nella rosa della vecchia signora e per il quale diversi grandi club si stanno battendo. In questo modo, i bianconeri potrebbero approfittare della situazione e investire nel mercato dei trasferimenti.

La squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di rinnovare parte della rosa per migliorare la prossima stagione. La Juventus è passata dall’essere uno dei top club italiani a metà classifica, cosa che la dirigenza del club non vuole permettere che continui. Per questo motivo, la cessione di Vlahovic potrebbe stimolare ulteriori mosse. La Juve ha iniziato a muoversi e ha messo gli occhi su uno dei migliori giocatori italiani.

Matteo Prati, la lista dei desideri della Juventus

In questo caso, con un centrocampo che sta facendo fatica ad eccezione di giocatori come Rabiot, la vecchia signora sta tenendo d’occhio Matteo Prati, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il 19enne centrocampista è nel mirino del Torino dopo essersi messo in luce nella Spal, squadra di Serie B italiana. Valutato meno di 100.000 euro, potrebbe lasciare il suo attuale club per una cifra irrisoria, che consentirebbe di fare altri acquisti di grande valore in caso di cessione dell’attaccante serbo. Il giocatore consentirebbe ai bianconeri di fare plusvalenza e di ricavare un tesoretto da reinvestire su giocatori in altri reparti del campo.