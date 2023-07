La tecnologia continua a prendere il sopravvento sulla società: sono molteplici i cambiamenti che costringono le persone ad adattarsi ed abituarsi a nuovi modi di vedere e di gestire la vita. In questo caso però, è successo quello che tutti probabilmente non si sarebbero aspettati: l’elettronico ha finito per invadere anche la chiesa.

Questo è accaduto nel comune di Pratola Peligna, una piccola città situata nelle vicinanze di L’Aquila. In una chiesa del posto, dalla giornata di ieri, è possibile fare offerte anche con carte di credito e bancomat, come? Attraverso il pos.

Le offerte tramite il pos

Questa notizia ha sconvolto il web destando curiosità ed anche molte domande. C’è da dire che questo gesto rappresenta un vero e proprio passo rivoluzionario da parte della chiesa, un modo per mettersi al passo con i tempi ormai troppo definiti dall’avanzata tecnologica.

Allo stesso modo però, questa innovazione possa trasformare la chiesa e soprattutto la fede, a subire una notevole commercializzazione, rendendo protagonista il business. Per capire come effettivamente si evolverà questa cosa, bisognerà far trascorrere del tempo e stare a guardare le reazioni dei fedeli. Questa innovazione riuscirà ad avvicinare maggiormente le persone alla fede? E soprattutto come la prenderanno invece tutte quelle persone legate ai vecchi sistemi? Questa novità per il momento è presente solo una piccola chiesa di Pratola Peligna, ma potrebbe ben presto diffondersi qualora i consensi e le approvazioni otterrebbero la meglio.

Una cosa in conclusione va detta: la presenza del Pos in chiesa rappresenta un vero e proprio cambiamento e se per molti è visto come un passaggio evolutivo, per tanti altri rappresenta un vero e proprio timore.