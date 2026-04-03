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Precipita dalle scale di una palazzina: morto 12enne a Bologna

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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lutto

Una tragedia improvvisa ha sconvolto Bologna, dove un bambino di 12 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalla tromba delle scale mentre stava giocando con alcuni amici. L’incidente è avvenuto in un palazzo di via Piave e, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una drammatica fatalità.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute più pattuglie della polizia e il personale sanitario del 118, che ha tentato in ogni modo di rianimare il piccolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, per il bambino non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Momenti di grande tensione e disperazione hanno accompagnato i primi istanti dopo l’accaduto. Gli amici presenti, sotto shock, avrebbero cercato istintivamente di aiutarlo e di richiamare l’attenzione degli adulti, vivendo attimi che resteranno impressi per sempre nella loro memoria.

Profondo lo strazio dei familiari, giunti sul luogo della tragedia poco dopo. L’intera comunità è rimasta scossa da quanto accaduto, stringendosi attorno alla famiglia in un silenzio carico di dolore, mentre le autorità continuano gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

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