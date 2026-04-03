Una tragedia improvvisa ha sconvolto Bologna, dove un bambino di 12 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalla tromba delle scale mentre stava giocando con alcuni amici. L’incidente è avvenuto in un palazzo di via Piave e, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una drammatica fatalità.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute più pattuglie della polizia e il personale sanitario del 118, che ha tentato in ogni modo di rianimare il piccolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, per il bambino non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Momenti di grande tensione e disperazione hanno accompagnato i primi istanti dopo l’accaduto. Gli amici presenti, sotto shock, avrebbero cercato istintivamente di aiutarlo e di richiamare l’attenzione degli adulti, vivendo attimi che resteranno impressi per sempre nella loro memoria.

Profondo lo strazio dei familiari, giunti sul luogo della tragedia poco dopo. L’intera comunità è rimasta scossa da quanto accaduto, stringendosi attorno alla famiglia in un silenzio carico di dolore, mentre le autorità continuano gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.