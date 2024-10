Premio Nobel per la Medicina 2024 assegnato ad Ambros e Ruvkun per la scoperta rivoluzionaria del microRNA

Il Premio Nobel per la Medicina del 2024 è stato assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun, due scienziati statunitensi, per la loro fondamentale scoperta del microRNA. Questo principio chiave regola il modo in cui viene attivata e disattivata l’attività dei geni, giocando un ruolo cruciale nello sviluppo e nel funzionamento degli organismi viventi. Secondo l’Assemblea del Nobel, questa scoperta ha un impatto significativo sul campo della biologia e della medicina.

Chi sono i due scienziati

Victor Ambros, classe 1953, nato ad Hanover nel New Hampshire, è attualmente professore di Scienze naturali alla University of Massachusetts Medical School. La sua formazione accademica si è svolta al MIT, dove ha proseguito il lavoro anche dopo il dottorato. Successivamente, ha insegnato all’Università di Harvard e alla Dartmouth Medical School, prima di stabilirsi definitivamente alla University of Massachusetts.

Gary Ruvkun, nato nel 1952 a Berkeley, California, è professore di genetica alla Harvard Medical School. Dopo aver ottenuto il dottorato proprio ad Harvard nel 1982, ha lavorato presso il MIT e successivamente al Massachusetts General Hospital. La sua lunga carriera accademica lo ha portato a distinguersi come uno dei massimi esperti in genetica.

In cosa consiste la loro scoperta

L’importanza del microRNA risiede nel suo ruolo di regolatore dell’espressione genica. Queste piccole molecole sono cruciali per il corretto sviluppo degli organismi. Le anomalie nei microRNA possono portare a gravi conseguenze, come tumori o difetti congeniti. La scoperta ha anche aperto nuove strade per la ricerca medica, con l’obiettivo di sviluppare terapie in grado di correggere le disfunzioni legate a queste molecole.

Il loro contributo scientifico è destinato a segnare un punto di svolta nella biomedicina, con il potenziale di sviluppare nuovi approcci terapeutici per trattare malattie complesse legate a difetti nell’attività genica.