Prende forma l’idea Arnautovic per la Juventus

Marko Arnautovic sembra poter essere la prima scelta per l’attacco della Juventus. Contatti avviati con il Bologna

Le difficoltà trovate per Olivier Giroud sembrano spingere i bianconeri verso altre soluzioni. Tra i nomi papabili c’è quello di Marko Arnautovic, che tornato in Italia dopo un girovagare continuo sembra aver trovato la propria dimensione.

Al Bologna, infatti, questa stagione il giocatore austriaco ha mostrato di poter essere ancora importante. L’ex Inter e Stoke City ha segnato 14 reti totali, aiutando gli emiliani ad arrivare alla salvezza con larghissimo anticipo. Ora Massimiliano Allegri lo vuole e sembra essere motivato a fare un tentativo per lui.

Il partner ideale per Vlahovic

L’attaccante austriaco sarebbe il giocatore ideale per scaricare un po’ di pressione dal calciatore serbo. Arnautovic ha 33 anni, dunque maturità unita anche ad una buona esperienza internazionale. Un profilo che consentirebbe di creare un buon dualismo con l’ex Fiorentina, senza però metterlo troppo in ombra. I due giocatori potrebbero anche giocare insieme, visto che l’austriaco nonostante la mole si ritrovi ad essere abbastanza agile.

Sul calciatore sembrano esserci anche Milan e Napoli, ma il Bologna starebbe facendo muro. Mihajlovic non vorrebbe privarsi di Marko Arnautovic, tanto che vorrebbe continuare a costruire il proprio Bologna intorno a lui. L’obiettivo degli emiliani è trovare continuità, cercando di arrivare il prima possibile alla salvezza anche il prossimo anno. Il calciatore austriaco non è mai esploso totalmente in carriera, rimanendo perennemente uno dei grandi incompiuti attualmente in attività. Un suo arrivo in bianconero sarebbe il culmine per la propria carriera, tolto l’Inter, dove non ha mai collezionato presenze ufficiali.