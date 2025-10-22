Tonfo Napoli in Champions e nervosismo Conte: la richiesta di alcuni tifosi del Napoli a De Laurentiis

L’ambiente azzurro è ormai in ebollizione. Dopo la clamorosa sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven in Champions League, il popolo del Napoli è letteralmente insorto contro la squadra e, soprattutto, contro Antonio Conte, ritenuto principale responsabile del tracollo tecnico e mentale vissuto dalla formazione partenopea. Sui social, la rabbia è esplosa in modo fragoroso: l’hashtag #ConteOut è diventato in poche ore tendenza.

Molti accusano il tecnico di aver perso completamente il controllo dello spogliatoio, di non aver dato un’identità chiara alla squadra e di non essere riuscito a gestire le difficoltà delle ultime settimane. Le parole dure pronunciate in conferenza stampa dopo la gara, in cui Conte ha lasciato intendere un certo malcontento interno, hanno solo peggiorato la situazione.

Tra i commenti più ricorrenti, è spuntato anche un nome che fa sognare i tifosi ma che allo stesso tempo appare una pura illusione: Luciano Spalletti. L’ex tecnico del terzo scudetto è oggi libero e senza squadra, ma il suo ritorno a Napoli appare altamente improbabile, se non impossibile.

Il rapporto con Aurelio De Laurentiis si era infatti incrinato irrimediabilmente al momento dell’addio. Il clima, intanto, resta tesissimo. La sfida contro l’Inter rischia di diventare un vero e proprio crocevia per il futuro di Conte.