Napoli, tra Sterling e Grealish potrebbe spuntarla un vecchio pallino di Conte: affare da 20 milioni di euro?

Dopo il no di Dan Ndoye, ormai promesso sposo del Nottingham Forest, il Napoli è costretto a rivedere le proprie strategie di mercato sugli esterni offensivi. Il club partenopeo aveva messo sul piatto 40 milioni di euro, ma il Bologna ha preferito la proposta più ricca degli inglesi, mettendo fine al sogno Ndoye. A riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi azzurri ci pensa però il nome di Federico Chiesa, che – secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira – è tornato di grande attualità in casa Napoli.

Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, è fuori dai piani tecnici dei Reds e ha manifestato la volontà di tornare in Serie A. L’ex talento di Fiorentina e Juventus ha ricevuto offerte concrete da quattro club italiani: Napoli, Milan, Atalanta e Roma. Ma è proprio il club di Aurelio De Laurentiis che starebbe cercando di affondare il colpo, contando sul gradimento espresso da Antonio Conte, grande estimatore del giocatore.

Il tecnico salentino vede in Chiesa il profilo ideale per completare il suo tridente offensivo: velocità, intensità, qualità nell’uno contro uno e un passato che parla di talento e determinazione. In un ambiente come Napoli, con il sostegno del pubblico del Maradona e la guida tecnica di Conte, Federico Chiesa potrebbe ritrovare la sua forma migliore, quella che lo aveva reso uno dei protagonisti dell’Europeo vinto dall’Italia con Roberto Mancini in panchina.

Certo, resta da affrontare l’ostacolo economico: Chiesa percepisce uno stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione, cifra che nessun club italiano, incluso il Napoli, è disposto a garantire. Un ritorno in Serie A, quindi, passerebbe necessariamente da una riduzione dell’ingaggio, su cui si sta lavorando nelle ultime ore. La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

L’obiettivo è chiaro: portare Chiesa a Napoli e rilanciarlo come leader tecnico e carismatico, anche in ottica Nazionale Italiana, in vista dei prossimi impegni internazionali. Il club azzurro, dopo aver rafforzato il centrocampo e la difesa, punta adesso a completare la rosa con un colpo di assoluto valore sulle fasce, e Federico Chiesa rappresenta il sogno concreto di un progetto sempre più ambizioso.