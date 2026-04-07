Prenotare o non prenotare le vacanze? La crisi dei carburanti spaventa

L’estate si avvicina e, con essa, cresce anche la preoccupazione per possibili disagi nel trasporto aereo. Al centro dell’attenzione c’è il carburante: una risorsa fondamentale che, nelle ultime settimane, ha iniziato a mostrare segnali di criticità. La domanda resta se vale la pena prenotare già da ora per le vacanze estive

La stretta per evitare di rimanere a “terra”

In alcuni aeroporti italiani sono già state introdotte limitazioni temporanee nella distribuzione di carburante per gli aerei. Si tratta, per ora, di misure circoscritte e legate soprattutto all’aumento del traffico durante il periodo pasquale, ma che hanno comunque acceso un campanello d’allarme nel settore.

Il problema, infatti, non riguarda solo l’Italia. A livello europeo, la situazione è osservata con attenzione, anche a causa delle tensioni internazionali che potrebbero influire sulle forniture energetiche. Circa metà del carburante utilizzato negli aeroporti europei proviene da aree oggi instabili, e questo rende il sistema particolarmente vulnerabile.

Prudenza e calma

Nonostante ciò, gli esperti invitano alla prudenza: al momento non si prevedono blocchi immediati dei voli. Le scorte dovrebbero garantire una buona copertura almeno per gran parte dell’estate. Tuttavia, le criticità potrebbero emergere più avanti, tra agosto e settembre, quando la domanda di viaggi sarà ancora elevata.