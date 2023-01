Prestiti di ritorno per la Juventus?

La Juventus potrebbe presto ritrovarsi ad avere di ritorno due calciatori, attualmente in Premier League in prestito

Due giocatori potrebbero presto tornare alla Juventus: Zakaria e Arthur. I due centrocampisti non stanno vivendo ottime situazioni in Inghilterra, tanto che i due club potrebbero rispedirli al mittente.

Chelsea e Liverpool non sarebbero contenti delle prestazioni dei due, tanto che è probabile non esercitino i rispettivi diritti di riscatto. Due operazioni differenti, ma che potrebbero trovarsi a creare non poche rogne alla Juventus.

Le due situazioni

A parlare di Zakaria è Juventusnews24. Ecco cosa è stato detto: “La grande prestazione di Denis Zakaria in Chelsea-Manchester City ha riacceso l’interesse dei tifosi della Juventus nei confronti del centrocampista svizzero che attualmente è in prestito da Madama ai Blues.

Per riscattarlo dalla Juve il Chelsea dovrà versare un corrispettivo € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi. In caso contrario il giocatore farà ritorno in bianconero”.

Su Arthur, invece, si è sbilanciato calciomercato.com: “Dall’Inghilterra sono certi: a fine stagione tornerà in Italia, precisamente alla Juventus che in questi mesi, a centrocampo, ha ‘scoperto’ due talenti straordinari come Miretti e Fagioli. La squadra di Allegri è risorta, a Cremona arrivata la settima vittoria consecutiva, anche se non soprattutto grazie a loro. A causa di problemi fisici, con l’ultimo che gli è costato un’operazione e diversi mesi di stop (tutt’ora è ai box…), il brasiliano ex Barcellona ha collezionato appena 2 presenze per un totale di 76′.“.