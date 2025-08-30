Napoli, un occasione per rinforzare il centrocampo: Manna non ha mai smesso di seguito un talento del PSG

Tra i nomi che restano sul taccuino di Giovanni Manna per rinforzare il centrocampo del Napoli c’è sempre Lee Kang-In, talento sudcoreano in forza al PSG. Il direttore sportivo azzurro lo segue ormai da anni con grande interesse e il suo profilo era già stato accostato al club durante le prime fasi della trattativa che ha poi portato Kvicha Kvaratskhelia a Parigi.

Nelle ultime ore di mercato il Napoli potrebbe tentare il colpo con una formula particolarmente vantaggiosa: prestito gratuito (o leggermente oneroso) con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Una soluzione che permetterebbe ad Antonio Conte di avere a disposizione un centrocampista offensivo capace di aggiungere qualità e imprevedibilità, in vista della corsa scudetto e della Champions League.

Sarebbe il vero sostituito di Raspadori e di Anguissa in vista della Coppa d’Africa. Il PSG aveva acquistato Lee per circa 20 milioni dal Mallorca nell’estate 2023, e la sua prima stagione a Parigi è stata positiva. Tuttavia i top player davanti a lui non gli hanno permesso di avere la titolarità.

NAPOLI, PER IL CENTROCAMPO ANTONIO CONTE AVEVA UN SOLO PALLINO: DAVIDE FRATTESI. IL COSTO ELEVATO DELLA TRATTATIVA HA PORTATO IL CLUB AZZURRO A GUARDARE AVANTI

La pista Davide Frattesi è tramontata ormai da settimane. Il centrocampista rappresentava il calciatore ideale per il Napoli di Antonio Conte, ma i costi elevati (circa 40 milioni di euro senza possibilità di prestito), hanno portato Giovanni Manna a sospendere qualsiasi trattativa.