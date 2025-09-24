Napoli, a gennaio obiettivo rinforzare il centrocampo: un nome in cima alla lista di Manna

Kobbie Mainoo continua a far parlare di sé, ma non per i motivi sperati dal Manchester United. Il centrocampista inglese, infatti, sta trovando pochissimo spazio e rischia di vedere compromessa la sua crescita in un momento cruciale della carriera.

Proprio per questo motivo, il mese di gennaio potrebbe diventare decisivo: il Napoli è pronto ad approfittarne e a farsi avanti con forza. Il club azzurro, che già in estate aveva sondato il terreno, valuta seriamente l’opportunità di accoglierlo in prestito. Non si tratterebbe però di una semplice soluzione temporanea: nelle intenzioni della società partenopea ci sarebbe la possibilità di inserire un’opzione per il riscatto, così da non farsi trovare impreparata in caso di exploit del giocatore.

NAPOLI, A GENNAIO SI RIPROVA IL COLPO MAINOO DAL MANCHESTER UNITED? IL CLUB CREDE NEL GIOVANE CALCIATORE E LO VALUTA NON MENO DI 50-60 MILIONI DI EURO.

Resta da capire se lo United accetterà di sedersi al tavolo su queste basi. La richiesta per un trasferimento a titolo definitivo è molto chiara: non meno di 50-60 milioni di euro. Una cifra che certifica la stima ancora enorme che a Manchester nutrono nei confronti di Mainoo, nonostante l’attuale scarso utilizzo.