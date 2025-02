Presunta bestemmia di Lautaro, nessun dubbio sulla sua presenza nella partita contro il Napoli: il motivo

L’edizione odierna de TuttoSport riporta quanto raccolto da Il Messaggero riguardo la possibile squalifica di Lautaro Martinez per la bestemmia nella gara contro i bianconeri. Ecco quanto evidenziato, sottolineando che il calciatore prenderà parte alla partita contro il Napoli.

“Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, l’indagine per la presunta bestemmia di Lautaro Martinez sarebbe ancora in corso. Il Giudice Sportivo non si era infatti potuto pronunciare per l’assenza di prove audio, ma la Procura della Figc starebbe continuando a lavorare sul caso. Al momento il pm Chinè ha ricevuto solo le immagini, ma è in attesa di avere a disposizione anche l’audio per capire se il capitano dell’Inter abbia detto “Zio” o “Dio””.

“Il pm Giuseppe Chinè, per poter procedere con il deferimento e la possibile squalifica di Lautaro Martinez, ha bisogno della certezza oltre ogni ragionole dubbio della presunta bestemmia dell’argentino. La buona notizia per l’Inter, che continua a sostenere l’innocenza del proprio capitano, è comunque relativa alla sfida scudetto in programma sabato contro il Napoli. Un giudizio definitivo arriverà infatti solo dopo quella partita”.

PRESUNTA BESTEMMIA DI LAUTARO MARTINEZ NELLA PARTITA DELL’INTER CONTRO LA JUVENTUS. LE DICHIARAZIONI DEL CAPITANO NERAZZURRO

“Quando si parla tanto e male di una persona dà fastidio. Quello che è successo mi ha infastidito molto. Ho insultato, ma non ho bestemmiato. Cerco di trasmettere il rispetto anche ai miei figli. È una cosa che non accetto e vado avanti per la mia strada”, ha dichiarato Martinez.