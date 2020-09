Prezzo oro al grammo: come ne viene definita la quotazione

L’oro è da sempre considerato come un eccellente bene di rifugio, insieme all’argento e ad altri metalli preziosi. Si tratta infatti di un materiale che può essere rivenduto senza grandi difficoltà, vendita questa che comporta sempre un buon guadagno. Ovviamente ci sono periodi di crisi in cui l’oro si vende a basso costo, altri periodi in cui invece l’andamento dell’oro sul mercato vive un vero e proprio boom ed è possibile ottenere quindi un guadagno nettamente superiore. La storia ci insegna che dopo ogni periodo di crisi ci sono momenti in cui l’oro è al rialzo e che basta saper aspettare per riuscire a fare degli ottimi affari. Viene naturale chiedersi però come viene definita la sua quotazione, come viene definito cioè il prezzo dell’oro al grammo . Andiamo a scoprirlo insieme.

Prezzo oro al grammo: come viene definito

La quotazione dell’oro, meglio conosciuta come fixing, viene stabilita sul mercato londinese basandosi sulla domanda e sull’offerta. Può capitare che in alcuni periodi tra domanda e offerta vi sia un divario troppo elevato. In questo caso il processo di fixing ha il compito di trovare un equilibrio, così da controllare questo mercato e renderlo sempre estremamente sicuro. È vero, la quotazione viene stabilita sulla base della domanda e dell’offerta. È però importante ricordare che domanda e offerta possono oscillare per i più disparati motivi. Basta una leggera crisi politica o economica, giusto per fare un esempio, ed ecco che le carte in tavola possono cambiare in modo repentino.

Il prezzo dell’oro al grammo viene formulato basandosi su questa quotazione giornaliera. Questo significa che è importante prestare attenzione alle oscillazioni del mercato e anche alle previsioni fatte dai più grandi esperti del settore per capire quando è bene vendere il proprio oro, quando è bene aspettare, quando è bene invece acquistare. Tutte queste oscillazioni possono essere consultate facilmente online, dove sono presenti di solito anche grafici sull’andamento dell’oro sul mercato e analisi dettagliate.

Prezzo oro al grammo presso i compro oro

La maggior parte delle persone che sono in possesso di beni in oro da vendere, fanno riferimento ai compro oro. Ovviamente il prezzo applicato dai compro oro non è mai identico alla quotazione di mercato, anche se si basa su questa. Prima di tutto la quotazione di mercato prende in considerazione l’oro puro, mentre è bene ricordare che i prodotti di gioielleria non sono mai realizzati in oro puro, bensì con una lega di oro e altri materiali che lo rendono più malleabile. Inoltre i compro oro devono pur guadagnare da questa compravendita. È normale insomma che il prezzo dell’oro sia sempre inferiore rispetto alla quotazione!

Per riuscire a guadagnare quanto più possibile, è bene andare alla ricerca dei compro oro della propria città che offrono un valore quanto più simile possibile alla quotazione di mercato. Per scoprirli, basta navigare online e chiedere informazioni direttamente tramite mail oppure tramite i form. In alternativa è possibile fare una telefonata. Meglio sempre però avere qualcosa di scritto, così da essere certi che quel prezzo sia lo stesso durante tutto l’arco della giornata. È poi però importante recarsi al più presto presso il compro oro scelto, pena il rischio che la quotazione cambi e che quindi non sia possibile ottenere poi il guadagno sperato.