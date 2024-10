Prima influenza in Italia: vaccini fondamentali per affrontare una stagione a rischio, allarme anche per la variante Covid

La stagione influenzale è arrivata e sembra essere particolarmente complessa, rendendo la vaccinazione fondamentale, soprattutto per le persone più vulnerabili. Il 9 ottobre è stato rilevato il primo caso italiano di influenza a Novara. Il paziente, un uomo di 42 anni, è in condizioni stabili.

Gli esami hanno identificato il virus come H1N1pdm, diverso dal tipo H3N2 che ha causato una grave epidemia nell’emisfero sud, con numerosi ricoveri e casi in terapia intensiva, specialmente in Australia.

L’opinione degli esperti

Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, ha spiegato che l’H1N1 non sembra essere più aggressivo rispetto agli anni precedenti, ma la sua individuazione conferma che la diffusione dei virus influenzali è già iniziata in Italia, come previsto dai dati epidemiologici globali.

Tuttavia, se il virus H3N2 dovesse circolare anche nel nostro Paese, sarebbe particolarmente problematico, poiché è noto per la sua capacità di sfuggire al sistema immunitario.

I sintomi

I sintomi dell’influenza includeranno febbre alta, problemi respiratori come tosse, naso che cola, occhi arrossati, oltre a dolori muscolari e articolari. Oltre all’influenza, anche il Covid resta una preoccupazione, soprattutto a causa della variante Xec, un ibrido di Omicron che si sta diffondendo rapidamente grazie alla sua elevata trasmissibilità.