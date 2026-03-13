Prima la sirena, poi il boato: aereo militare sconosciuto intercettato in Italia

Il silenzio della notte è stato rotto all’improvviso da un suono acuto e prolungato. Poco dopo la mezzanotte, a Istrana, la sirena della base militare ha iniziato a risuonare nel buio, svegliando molti residenti. Un allarme inatteso che ha interrotto la quiete delle case e che, in pochi istanti, ha fatto capire che qualcosa stava accadendo all’interno dell’aeroporto militare.

Dopo pochi secondi sono arrivati i boati. Due colpi secchi, potenti, uno dietro l’altro. Il rumore è stato così forte da far sussultare chi stava dormendo e da spingere molte persone ad affacciarsi alle finestre per capire l’origine di quel fragore improvviso. Due caccia Eurofighter del 51° Stormo hanno lasciato la pista con un decollo rapidissimo, lanciandosi nella notte.

Il motivo del decollo d’emergenza sarebbe stato l’intercettazione di un velivolo militare saudita inizialmente non identificato che stava attraversando lo spazio aereo monitorato dalla difesa italiana.

I due caccia sono stati fatti decollare per effettuare la procedura di identificazione e controllo del velivolo, un intervento che ha richiesto la partenza immediata dalla base e che ha svegliato nel cuore della notte molti residenti tra Istrana e Treviso.