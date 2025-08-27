Napoli, è fatta per il ritorno di Elif Elmas: il giocatore torna a Napoli dopo due anni

Il ritorno di Eljif Elmas al Napoli è realtà. Dopo settimane di contatti, la trattativa con il Lipsia è stata definita e verrà formalizzata con le firme a breve. Il centrocampista macedone, che aveva lasciato la squadra azzurra nel 2023, è pronto a riabbracciare il club con cui ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia, vivendo da protagonista una delle pagine più belle della storia recente del Napoli.

L’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il Napoli verserà una cifra iniziale al Lipsia e avrà la possibilità di acquisire definitivamente il cartellino del giocatore alla fine della stagione. Una formula che permette agli azzurri di rinforzarsi subito, mantenendo però flessibilità per il futuro.

Elmas ha spinto con decisione per tornare a Napoli, preferendo il progetto di Antonio Conte ad altre soluzioni. La sua volontà è stata determinante: desiderava tornare in una città che considera casa e in una squadra dove ha lasciato ricordi indelebili e un legame fortissimo con i tifosi.

Conte lo considera un elemento prezioso per il suo 4-3-3: Elmas può giocare sia da mezzala che da esterno offensivo, garantendo duttilità e qualità in fase di possesso. Il suo ritorno consente al tecnico di avere più soluzioni, soprattutto in vista della stagione fitta di impegni tra campionato e coppe.

Elmas non è un semplice rinforzo: è un pezzo di storia recente che torna a casa. Con la maglia azzurra ha già collezionato quasi 200 presenze e segnato 19 reti, entrando nel cuore dei tifosi per la sua grinta, la disponibilità e la capacità di incidere in partite decisive. A breve arriverà l’ufficialità, ma il popolo azzurro può già prepararsi a riaccogliere uno dei suoi beniamini: Elmas è di nuovo del Napoli.