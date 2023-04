Di seguito la prima pagina dell’edizione odierna di TuttoSport: “Rabbia Juve! L’arbitro Fabbri all’82 guidica fallosa un’entrata sul pallone di Milik che però colpisce anche Lobotka e annulla la rete in contropiede del Fideo. Allegri in campo: “Io me ne vado”. Polemiche anche per un pugno di Gatti a Kvara. Domenica il Napoli può essere campione“. TuttoSport conclude: “Tanto orgoglio e un gol tolto a Di Maria, poi la beffa di Raspadori al 93‘”