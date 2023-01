Come previsto fin dall’annuncio della sua uscita, Spare. Il minore, l’autobiografia del Principe Harry, sta suscitando parecchio scalpore. Ogni rivelazione presente nel libro finisce subito al centro dell’attenzione dei lettori e dei media. In particolar modo, a sconvolgere è un aneddoto che vede coinvolto il Duca del Sussex e una crema per il corpo e per il viso abbastanza famosa.

LA SCONVOLGENTE RIVELAZIONE – Nel raccontare la sua vita, Harry ha deciso di non utilizzare alcun filtro e di non voler nascondere nulla ai suoi lettori. Tra i tanti aneddoti presenti nell’autobiografia, a sconvolgere è stata una disavventura che l’uomo si è ritrovato a vivere nel 2011, dopo un viaggio al Polo Nord.

Dopo il viaggio, come riportato anche da Dagospia e come scritto sul libro, il pene era “ridotto al limite“. Davanti a quella situazione, Harry si è presto rivolto a un’amica che gli ha suggerito di utilizzare una nota crema: “Avevo provato alcuni rimedi casalinghi, incluso uno che mi era stato consigliato da un’amica. Mi aveva esortato ad applicare la crema di Elizabeth Arden”.

Questo consiglio, però, spiazza il Duca dato che questo prodotto era utilizzato anche dalla madre Diana. “Mia madre l’ha usato sulle labbra, vuoi che lo metta sul mio ‘piccolo’?”, ha così chiesto Harry, decidendo, però, di seguire il consiglio dell’amico. Una volta procuratosi il tubetto del prodotto, l’ha applicato sulla zona ferita: “L’odore mi ha trasportato nel tempo. Mi sentivo come se mia madre fosse proprio lì nella stanza. Poi ho preso un pezzetto di crema e l’ho applicata lì”.

L’aneddoto ha ovviamente sconvolto i lettori, finendo per essere al centro dell’attenzione sui social. Su Twitter, infatti, c’è chi ha definito il tutto come un “incubo freudiano”. In molti hanno subito criticato il passaggio incriminato e la decisione del Principe Harry di inserire tale disavventura nel suo libro. “Le parole ‘il mio pene, mia madre e le mie labbra’ non dovrebbero mai essere usate insieme nella stessa frase”, si legge sui social.