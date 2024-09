Principe Harry, nostalgia di casa: pronto a tornare a Londra?

Da quanto emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che il Principe Harry avrebbe nostalgia di casa. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, il duca di Sussex starebbe cercando consigli ai suoi vecchi amici per tornare a Londra. Cosa sta accadendo?

PRONTO A TORNARE A LONDRA? – Stando a quanto appreso di recente, la vita in California non sarebbe del tutto rose e fiori per il Principe Harry. Il figlio minore di Re Carlo, infatti, starebbe cercando l’aiuto dei suoi amici per poter riallacciare i rapporti con la sua famiglia.

Una fonte vicina ai duchi di Sussex avrebbe rivelato al Mail on Sunday: “Harry si sta allontanando da tutti quei tipi di Hollywood e sta cercando consigli dai suoi vecchi amici e alleati. Chiaramente sta pensando di modificare il suo modo di operare perché quanto fatto finora non sta funzionando”.

Megan ed Harry non avrebbero intenzione di tornare definitivamente a Londra, ma vorrebbero cercare di appianare le divergenze con la famiglia reale. Il duca, in particolar modo, vuole riallacciare i rapporti con il fratello William, che al momento non sarebbe propenso di dargli un’altra possibilità.

Ma quale sarebbe il piano del Principe Harry per ricucire i rapporti con la sua famiglia e tornare nelle grazie del popolo britannico? Sempre secondo la fonte il secondogenito di Re Carlo sarebbe pronto ad adottare un altro approccio, visto gli scarsi risultati ottenuti fino ad oggi. Se dovesse tornare a Londra, quindi, dovrebbe prendere parte agli eventi mondani, evitando polemiche e pubblicità.