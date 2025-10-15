Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è gia un rossetto: il progetto di Audrer

Sono trascorsi pochi giorni dalla nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe e Priscilla è già il nome di un nuovo rossetto. L’imprenditrice romana, ieri, ha annunciato sul suo profilo Instagram l’arrivo del nuovo cosmetico, in casa Audrer.

La notizia è stata diffusa, tramite una serie di foto di fotografie dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, scattate durante la gravidanza. Le parole della gieffina:”Audrer ha sempre raccontato le fasi della mia vita, in un modo o nell’altro. Non potevo quindi che celebrare questo momento intrecciandolo al mio brand, che cresce e si trasforma insieme a me”.

Ha aggiunto: ”Ogni rossetto, ogni tonalità, porta con sé un nome che per me ha un significato profondo, come Lucilla, dedicata a mia nonna. Con l’arrivo di Priscilla sboccia la mia gioia più grande: a lei dedico questa nuova shade del nostro Lip Jelly, che porta il suo nome e tutto il mio cuore. Spero tanto vi piaccia. Con amore, G”.

Tale post ha riscosso molto successo. Molti fan della De Lellis si sono mostrati contenti ed entusiasti. Qualche voce fuori dal coro, ovviamente, c’è sempre.Per alcuni, infatti, è un grande errore mischiare gli eventi della vita privata con quelli lavoratavi.

Agli occhi dei seguaci della coppia non sfugge nessun particolare. Diversi utenti hanno notato che non è apparsa nessuna foto di Giulia con la sua bambina. Certamente, l’influencer non l’ha fatto per questione di privacy e riservatezza. Il compagno Tony ha già pubblicato diverse immagini con la piccola Priscilla. Probabilmente, l’imprenditrice ha deciso di prendersi del tempo, lontano dai social per godersi questo momento magico ed unico. Qualcuno potrebbe dissentire, vista la recente uscita del rossetto. In realtà il progetto e le modalità del lancio sono stati decisi a tavolino, molto prima della nascita della neonata.