Probabili Formazioni di Napoli-Fiorentina: Lobotka e Demme in panchina

In questo periodo Gennaro Gattuso è alle prese con un dilemma: il suo peggior nemico è il calendario o la sfortuna? Nelle sue prime quattro partite in Serie A alla guida del Napoli è riuscito a ottenere solamente una vittoria contro il Sassuolo ed è uscito sconfitto contro Parma, Napoli e Lazio. La complessità delle gare non migliora in vista della sfida alla Fiorentina, in casa domani sera e di quella della settimana dopo quando al San Paolo arriverà la Juventus capolista.

La dirigenza azzurra ha però iniziato a smuovere le acque e ha accontentato le richieste di calciomercato del suo nuovo allenatore. Gattuso, in virtù del cambio modulo operato, aveva richiesto urgentemente un centrocampista: ne sono arrivati già ben due. Lobotka e Demme sono anche già stati inseriti in nella Lista per la Serie A e quindi sono tra i convocati pr la sfida ai viola.

Tuttavia, nessuno dei due dovrebbe partire tra gli undici titolari. Demme ha già esordito con la maglia del Napoli in occasione della sfida di martedì contro il Perugia, ma ancora non è entrato nei meccanismi di gioco. Lobotka nemmeno, visti i pochi allenamenti sin qui sostenuti in gruppo. Con buone probabilità lo slovacco entrerà a partita in corso per debuttare davanti ai suoi nuovi tifosi.

Per quanto riguarda l’undici napoletano, Gattuso dovrà fare a meno degli infortunati Maksimovic, Malcuit e anche Koulibaly sarà ancora indisponibile, così come Mertens e Ghoulam. Inoltre, ci sarà da fare i conti con la squalifica di Mario Rui. Difesa quindi obbligata con Hysaj, Di Lorenzo, Manolas e Luperto. A centrocampo agiranno di nuovo Allan, Fabián Ruiz e Zielinski e in attacco Callejón, Milik e Insigne. Infine, a difendere i pali del Napoli sarà ancora una volta Ospina, le cui quotazioni sono risalite dopo il rigore parato a Iemmello in Coppa Italia: per Meret, ormai, si prospetta panchina.

Probabili Formazioni Napoli – Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj, Allan, Fabián Ruiz, Zielinski, Callejón, Milik, Insigne.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Cáceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic.