Probabili formazioni Liverpool-Napoli

Continua il tour de force di partite da giocare per il Napoli. Martedì sera, ore 21:00, andrà in scena l’ultima partita dei gironi di UEFA Champions League per la formazione partenopea, gli avversari saranno i Reds del Liverpool. I campani arrivano alla sfida dopo aver vinto 4-0 in casa con il Sassuolo mentre gli inglesi hanno perso in Premier contro il Leeds(1-2).

La partita si giocherà ad Anfield ed arbitrerà il tedesco Tobias Stieler. Al Napoli, che guida la classifica del gruppo a punteggio pieno, basterà un pareggio per avere la certezza di qualificarsi agli ottavi da prima del girone. Per superare i partenopei la squadra di Klopp ha bisogno di vincere con almeno 4 gol di scarto. Nel match d’andata al Maradona, la formazione allenata da Spalletti si era imposta per 4-1. Ecco le probabili formazioni per la sfida di domani sera:

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. All.: Klopp. NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Per il Napoli ci sono due ballottaggi da dover risolvere. Il primo riguarda il centrocampo, Anguissa non è al 100% e potrebbe partire inizialmente dalla panchina per dar spazio a Ndombele. In avanti, invece, c’è un grande dubbio su chi schierare come centravanti. Osimhen è in gran forma ed ha tanta voglia di essere in campo mentre Raspadori e Simeone cercano un posto da titolare per dimostrare il loro valore.

Liverpool e Napoli si affrontano per l’ottava volta nella loro storia nelle coppe europee: il bilancio finora sorride al club partenopeo che ha conquistato 3 vittorie contro le 2 dei Reds (completano il conto 2 pareggi). Per il Napoli si tratta della quarta trasferta ad Anfield dove finora non ha mai vinto raccogliendo solo un pareggio e 2 sconfitte.