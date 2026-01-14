Problema alla schiena per Anguissa, spunta una nuova data di recupero

Si complica il percorso di riabilitazione di Zambo Anguissa che nella giornata di ieri nel corso della seduta d’allenamento si è fermato per un problema alla schiena. Non si dovrebbe trattare di nulla di grave, ma ovviamente l’attenzione dello staff medico porterà ad avere maggior cautela riguardo al suo rientro in campo che inevitabilmente slitterà di qualche partita.

Il centrocampista camerunense non ha preso parte alla spedizione dei suoi connazionali in Coppa d’Africa che si è conclusa solamente qualche giorno fa con la sconfitta ai quarti di finale contro i padroni di casa del Marocco. Anguissa ha preferito concentrare le sue energie sul recupero dall’infortunio che a questo punto è da rivalutare.

Inizialmente si era data come previsione di recupero quella di metà gennaio, ma purtroppo il centrocampista del Napoli sarà ancora un po’ fermo. Salterà la gara di oggi contro il Parma, quella del prossimo weekend contro il Sassuolo e quasi certamente anche la ripresa di Champions League contro il Copenaghen in Dinamarca.

Un primo spiraglio potrebbe iniziare a vedersi in occasione della successiva sfida in campionato che sarebbe la trasferta allo Juventus Stadium in cui Antonio Conte andrà ad affrontare Luciano Spalletti, sfida che vista la classifica in netta ripresa dei bianconeri, potrebbe rivelarsi decisiva proprio per le posizioni di vertice. Anguissa potrebbe essere tra i convocati a Torino, magari subentrando nel secondo tempo.

Il prolungamento dell’infortunio di Anguissa porterà il Napoli a rivedere i suoi piani di mercato specialmente per quanto riguarda il giovane Vergara: inizialmente indiziato a partire per poter trovare spazio, invece si potrebbe ritrovare a dover restare perché altrimenti la coperta del Napoli in mediana è davvero corta con Gilmour e De Bruyne ancora fermi ai box.