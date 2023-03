Problemi al cuore, Lucas Leiva annuncia l’addio al calcio: nel 2015 è stato ad un passo dal Napoli

All’età di 36 anni Lucas Leiva appende definitivamente le scarpette al chiodo. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha dovuto ritirarsi a causa di un problema al cuore. Il giocatore, ora al Gremio, ha indetto una conferenza stampa in cui non è riuscito a trattenere le lacrime: “Voglio ringraziare il Gremio per tutto il supporto che mi ha dato in questi tre mesi“.

“Oggi annuncio il mio ritiro. È stato un periodo difficile e credo che sia la prima volta che mi vedere piangere. Sto finendo dove avrei voluto finire, ma non nel modo in cui avrei voluto finire. Sono sicuro che adesso si aprirà un nuovo capitolo. Speravo che la situazione potesse migliorare, ma così non è stato. La mia salute viene prima di tutto“.

Qualche anno fa, tra il 2013 e 2015, Lucas Leiva è stato spesso accostato al Napoli. Anzi, Aurelio De Laurentiis aveva avviato delle trattative ufficiali come confermato dallo stesso calciatore: “La scorsa estate ci sono stati dei contatti, ma non è stato raggiunto un accordo soddisfacente fra le parti. È vero però che Benitez ha sempre mostrato grande fiducia nei miei confronti“.