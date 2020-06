Problemi di carica e batteria dei Personal Computer Milano: cause e rimedi

Tra i tanti guasti e malfunzionamenti che un device come il personal computer può presentare, ci sono quelli legati alla carica e alla batteria. Di seguito, vediamo di capire quali sono le cause e le soluzioni in caso di batteria che non si carica oppure alimentatore guasto. Su www.computermilano.it è possibile trovare l’assistenza necessaria per risolvere questi e molti altri disguidi.

La batteria non tiene la carica

Un problema che molto spesso si riscontra utilizzando un computer portatile, detto laptop, riguarda la carica. Moltissimi sono costretti a tenere sempre collegato il computer alla corrente elettrica perché appena lo si stacca, il pc si spegne. È un problema piuttosto comune e sicuramente fastidioso: avere un portatile ma dover sempre stare attaccati alla corrente è un ossimoro. Infatti, non si riesce a usare il computer dove si vuole e quando si vuole se la batteria non tiene la carica.

È facile accorgersi del problema della batteria perché la percentuale di carica non sale. Resta contante sullo 0% e non aumenta nemmeno se sta attaccata tutto il giorno e la notte alla corrente elettrica. Occorre quindi sostituire l’intera batteria.

È necessario però fare un distinguo tra i notebook che hanno un sistema si sgancio che permettono di sostituire la batteria agilmente e invece quelli più sottili. Si tratta soprattutto dei notebook Apple ma ci sono anche altri brand che hanno prodotto laptop dal design accattivante, sottili e piatti. In questo caso, la batteria si trova all’interno del chassis. Non è quindi possibile provvedere in autonomia alla sostituzione della batteria ma occorre portare il device a un valido esperto. I tecnici smontano la scocca inferiore e poi anche le cerniere del monitoro fino ad accedere alla scheda madre dove si trova la batteria. Con grande delicatezza viene rimosso il connettore della batteria sulla scheda madre, si rimuove al batteria vecchia e malfunzionante e si monta quella nuova che va riconnessa alla scheda madre.

L’alimentatore non funziona

Altro discorso riguarda invece l’alimentatore che permette alla batteria del computer di caricarsi. Quando ci sono dei problemi all’alimentatore diventa impossibile usare il pc anche se la batteria è nuova. È facile accorgersi di questo problema perché quando si collega la presa per caricare la batteria, non succede nulla e la carica resta a terra. È impossibile caricare il computer e utilizzarlo senza il suo alimentatore. Possono esserci diverse cause che hanno rovinato questo componente essenziale: l’usura, la rottura di un jack, la corrente elettrica l’ha fuso, c’è finita sopra dell’acqua e via dicendo.

Questo problema, per fortuna, si risolve nel giro di poco tempo poiché è sufficiente acquistare un nuovo alimentatore. Gli esperti consigliano sempre di verificare bene la compatibilità perché non tutti i caricatori sono uguali. Ogni computer ha un caricatore specifico perciò bisogna fare attenzione controllando bene le indicazioni. Inoltre, meglio sempre utilizzare prodotti originali che non danno problemi evitando quelli universali che sono di qualità molto scarsa e possono compromettere ulteriormente le funzionalità del laptop.