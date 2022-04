Problemi per il rinnovo di Gnabry, Juve sul giocatore. Attenzione ad Alaba

Dalla Spagna arriva la notizia dell’interesse dei bianconeri per Serge Gnabry. Il calciatore non sarebbe sicuro del rinnovo con il Bayern

Problemi nella trattativa per il rinnovo di Serge Gnabry con il Bayern Monaco. Il giocatore vorrebbe uno stipendio più elevato, di circa 15 milioni. Al pari dunque di quello del compagno di squadra Kingsley Coman. Le richieste esose starebbero bloccando la trattativa, con il giocatore che potrebbe finire in scadenza nel 2023.

Oltre alla Juventus, interessata ma che non può arrivare a queste cifre, sul calciatore ci sarebbero anche Liverpool e Real Madrid. L’ex Hoffenheim e Werder Brema potrebbe finire in Spagna, anche visto il possibile rinnovo di Mbappé con il PSG. Il calciatore dei francesi non esclude una permanenza.

Alaba la chiave

David Alaba potrebbe aiutare in tal senso. Il calciatore austriaco è un ex Bayern Monaco e grande amico con Gnabry. Al Real Madrid il calciatore tedesco potrebbe ottenere lo stipendio che chiede, oltre che trovare un ambiente stimolante per crescere ulteriormente. Il Liverpool però sembra spingere forte, dato che vuole premunirsi per non restare scoperto dal possibile addio di Mohamed Salah.

Gnabry non è nuovo alla Premier League e al calcio inglese. E’ prodotto, difatti, delle giovanili dell’Arsenal – nonostante tanti anni nello Stoccarda – dove ha debuttato e giocato 10 partite. Salvo poi finire in prestito al West Bromwich, dove però non è riuscito ad incidere. Poi il trasferimento in Germania, tra Werder e Hoffenheim. In quest’ultima è riuscita ad imporsi, guadagnandosi la chiamata dei bavaresi e della nazionale tedesca.