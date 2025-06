Procida, barca in fiamme: i passeggeri si gettano in mare

Momenti di terrore a Procida (Napoli), dove un motoscafo di circa 8 metri di lunghezza è andato a fuoco. Fortunatamente le 12 persone presenti sull’imbarcazione, sono state tratte in salvo.

BARCA IN FIAMME – Nel pomeriggio di ieri, 2 giugno, ha preso fuoco un motoscafo a Procida, poco distante dal porto principale di Marina Grande. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico. In pochi secondi l’imbarcazione è stata avvolta dalle fiamme, costringendo diversi passeggeri a tuffarsi in acqua.

Decisivo è stato il tempestivo intervento da parte della motovedetta CP 807 della Capitaneria di Porto di Ischia, giunta sul posto sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, che ha recuperato uno degli occupanti.

Gli altri undici sono stati soccorsi da imbarcazioni private che si trovavano in zona e non hanno esitato a prestare aiuto. Sul posto è intervenuta anche una vedetta dei Vigili del Fuoco, ma il natante, ormai completamente distrutto, rischia l’affondamento.

Sono stati diversi i video divenuti virali sui social, in uno in particolare è possibile vedere come le fiamme avvolgano completamente la barca.