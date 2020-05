Prof Ascierto: “Preoccupato per i troppi assembramenti. Il virus c’è e il rischio è alto”

Il medico del Pascale rivela le sue preoccupazioni per le immagini delle strade affollate in varie zone della Campania

Lungomare di Napoli colmo di gente nel primo weekend della fase due. Situazione vista in numerose zone della Campania e segnalata sul web da tanti cittadini. Dalle immagini scattate nelle ultime ore si notano assembramenti, gente senza mascherina e il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Una situazione che rischia di vanificare gli sforzi fatti in due mesi in una Regione, come la Campania, che fino a questo momento è riuscita a controllare l’epidemia grazie al grande senso di responsabilità dei cittadini durante il lockdown.

Purtroppo però la gente è stanca e vuole tornare alla normalità, ma così facendo il rischio contagio aumenterà notevolmente, come come confermato dal professore Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative del Pascale, in un’intervista a Repubblica:

“Le immagini della folla sul lungomare non mi sono piaciute”. Queste le parole del medico che ha sperimentato il Tocilizumab, che poi aggiunge:

“Bisogna capire che il virus è ancora presente tra di noi e il rischio è ancora alto. Se c’è qualcuno che pensa che il Covid abbia perso la sua virulenza, deve sapere che non c’è alcun elemento scientifico che lo sostiene. Virus via in estate? Non c’è una certezza, non è una affermazione che viene fuori da una evidenza scientifica importante. Esistono dei dati in laboratorio sulle temperature, ma da qui a sapere quello che poi avverrà in estate ce ne vuole”.