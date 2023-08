Profumo di Napoli anche in nazionale per Spalletti: pronta la fascia a Di Lorenzo

La nazionale di Luciano Spalletti sembra poter affidarsi ad un pupillo del tecnico ex Napoli: la fascia di capitano potrebbe andare infatti a Giovanni Di Lorenzo

“Di Lorenzo è portavoce delle sue idee in campo. Sarebbe stato capitano con chiunque, avrebbe fatto questo campionato con chiunque. È una persona incredibile, un calciatore incredibile, se non ci hai a che fare non puoi capire quale qualità abbia. Lo ringrazio della sua disponibilità e della qualità che mette a disposizione e penso lo debbano ringraziare anche i compagni. Il capitano che indica dove si va, e come ci si va”.

Così a gennaio scorso Luciano Spalletti incorniciava uno dei giocatori più rappresentativi del suo Napoli da scudetto: Giovanni Di Lorenzo. Un giocatore diventato capitano proprio sotto il tecnico toscano e che ora potrebbe nuovamente fare lo stesso percorso anche in nazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Luciano Spalletti sarebbe intenzionato a dare la fascia da capitano della nazionale proprio a Giovanni Di Lorenzo.

Ne parla Il Mattino

A rivelare l’indiscrezione è stato Il Mattino, che ha detto questo: “Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e attuale CT dell’Italia, sta dimostrando un forte sostegno nei confronti di Di Lorenzo. La performance di del terzino in campo con il Sassuolo sembra aver lasciato un’impressione duratura su Spalletti.

La scelta di affidare la fascia di capitano a Di Lorenzo non solo nel Napoli, ma anche nella Nazionale, è un passo audace e significativo. Questo segnala la fiducia che Spalletti ha nella leadership e nella dedizione del giocatore. Il capitano azzurro, con la sua dedizione e impegno, ha dimostrato di essere un vero leader in campo”.