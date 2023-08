Programma fedeltà al Sportaza Casino: Come guadagnare punti e quali vantaggi sono previsti

I molteplici vantaggi per la carriera dei giocatori sono una delle caratteristiche distintive dei casinò online. Essi offrono un’ampia gamma di strumenti per il comfort dei giocatori. I casinò hanno a cuore i loro clienti fedeli e mostrano il loro apprezzamento fornendo loro privilegi esclusivi. Un programma fedeltà è un insieme di vantaggi per i giocatori più impegnati. Di seguito, prenderemo in considerazione il programma fedeltà del sportaza casino e ne evidenzieremo le principali peculiarità.

Un programma fedeltà è uno degli strumenti di incoraggiamento che fornisce ai giocatori vantaggi extra per la loro carriera di giocatori. Si tratta di un sistema di privilegi esclusivi, che viene fornito ai giocatori che soddisfano particolari condizioni.

Programma fedeltà al Sportaza Casino

Prima di tutto, si noti che il Sportaza casino offre un programma di fedeltà ricco e diversificato con generosi vantaggi. Il programma consiste in 4 livelli, ognuno dei quali offre vantaggi sempre maggiori. I livelli successivi sono distinti:

Principiante. Amatoriale. Esperto. Pro.

Più si sale di livello, più si ottengono condizioni vantaggiose. Ogni nuovo livello aggiunge privilegi extra per farvi sentire supremi e ben trattati sul sito.

Vantaggi del programma fedeltà di Sportaza Casino

Ottenere più vantaggi per la carriera di giocatore d’azzardo è il vantaggio più ovvio di essere un giocatore fedele. I giocatori fedeli ottengono i premi successivi:

Bonus extra e giri gratis per l’accesso a ogni nuovo livello. Limiti di prelievo più elevati (da 7.000 a 15.000 euro). Cashback settimanale fino al 15%. Tassi di cambio più vantaggiosi per i punti comp. Condizioni di scommessa più basse. Priorità nell’elaborazione delle richieste di incasso, nell’assistenza ai clienti e in altre questioni. Ospiti e gestori personali.

Si noti che l’insieme dei vantaggi disponibili varia a seconda del livello. Ad esempio, il cashback viene attivato solo per i livelli 3rd e 4th .

Come diventare un giocatore fedele?

Ora consideriamo cosa fare per entrare nel club VIP e ottenere bonus esclusivi dal Sportaza casino. Si noti che i giocatori non entrano automaticamente nel programma al momento della registrazione (come fanno altri siti web). Per entrare nel livello più basso del programma fedeltà, i giocatori devono accumulare un determinato numero di punti comp.

Il fatto è che i giocatori ricevono punti comp per qualsiasi tipo di attività sul sito web. Per ottenere i punti comp, è necessario:

– ricaricare il proprio bankroll;

– effettuare scommesse con denaro reale;

– partecipare a tornei e sfide settimanali;

– vincere giochi e competizioni.

Accumulando il numero minimo di punti, i giocatori entrano nel programma. Continuano ad accumulare punti per salire di livello e superare la soglia di un livello superiore.

Sottigliezze del calcolo dei punti comp per le scommesse

A seconda dell’entità della puntata e del premio vinto, viene assegnata una certa quantità di punti. Ad esempio, viene assegnato 1 CP per ogni puntata di 5 EUR. Ciò significa che se si scommette 10 euro, si ottengono 2 CP in una volta sola. Se invece la puntata è inferiore a 5 euro, ad esempio 2-3 euro, non vengono assegnati punti.

Per quanto riguarda le vincite, viene calcolata una certa percentuale del premio e la serie di punti richiesti compare sul conto personale.

Si noti che nella maggior parte dei casi i punti hanno un periodo di scadenza. Ciò significa che sono validi per un determinato periodo, dopo il quale si bruciano e diventano irredimibili. Per evitare questo spiacevole caso, i paganti possono riscattarli e scambiarli con denaro reale o altri vantaggi (giri gratis o altro).

Il Sportaza casino è un buon posto per sviluppare una fruttuosa carriera di gioco d’azzardo. Ai clienti vengono forniti strumenti favorevoli e generali. Possono richiedere bonus multipli e godere di vantaggi di fedeltà. Se si utilizzano questi privilegi con saggezza, si può godere di un’esperienza di gioco piacevole e di successo.