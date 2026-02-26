Pronti 60 milioni di euro da investire sul mercato: il Napoli ha già le idee chiare

Il Napoli sta già pianificando le prossime mosse di mercato con grande anticipo. La società azzurra ha individuato due profili su cui costruire il reparto offensivo dei prossimi anni e intende fare un investimento importante per trattenerli definitivamente. L’obiettivo è dare continuità tecnica e consolidare una base giovane e di qualità.

I protagonisti sono Rasmus Hojlund e Alisson Santos, arrivati entrambi in prestito ma con formule differenti. Due percorsi diversi che però convergono nello stesso destino: restare a Napoli. Entrambi ventitreenni, hanno dimostrato di poter rappresentare il presente e soprattutto il futuro del club, convincendo staff tecnico e dirigenza.

Hojlund è stato ingaggiato a fine estate dopo l’infortunio di Lukaku, con un prestito oneroso da sei milioni e un obbligo di riscatto fissato a 44 milioni in caso di qualificazione alla Champions League. Al di là dei risultati finali, il Napoli sembra comunque deciso a puntare su di lui grazie ai gol, al lavoro per la squadra e alla crescita mostrata sotto la guida tecnica.

Diversa ma altrettanto convincente la storia di Alisson Santos, arrivato a gennaio con un prestito oneroso da 3,5 milioni e diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Il gol segnato contro la Roma e la prestazione positiva di Bergamo hanno accelerato le valutazioni del club, ormai orientato verso l’acquisto definitivo.

Complessivamente, il Napoli è pronto a investire circa 60 milioni di euro per assicurarsi due attaccanti giovani e già decisivi. Una scelta strategica che punta a garantire stabilità, continuità e nuove ambizioni per il futuro offensivo della squadra.