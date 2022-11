Pronti alcuni rinnovi per convincere Spalletti a rimanere

Il Napoli starebbe trattando alcuni rinnovi per i propri top player. L’obiettivo è la permanenza a Napoli di Luciano Spalletti

A riportarlo è la Gazzetta dello sport. I colleghi della rosea hanno parlato di come ci siano in corso varie trattative in sede di rinnovo per il Napoli. I partenopei non vorrebbero indebolire la squadra per ora e sarebbero pronti alcuni rinnovi per i top player.

Scrivono: “Il futuro è adesso. E il Napoli non vuol perdere il vantaggio acquisito. Non solo in classifica con gli otto punti sul Milan e le altre inseguitrici ancora più staccate. Un vantaggio che deriva anche dall’ottimo mercato estivo e dunque c’è l’esigenza di dare continuità a questa squadra, mirabilmente plasmata da Luciano Spalletti. E proprio per convincere l’allenatore a restare a lungo in azzurro, la società sta trattando con i giocatori più importanti i rinnovi, così da dare continuità al progetto, creando una base ampia di squadra che migliori nel tempo intesa e forza del gruppo”.

Tentativi di permanenza

Si proverà anche a trattenere Victor Osimhen, anche se il nigeriano la prossima estate potrebbe salutare per trasferirsi in una big europea. In lizza ci sono tante squadre di Premier League, più il Real Madrid e il Bayern Monaco.

Per lasciarlo partire Aurelio De Laurentiis sembrerebbe essere intenzionato a chiedere almeno 120 milioni di euro. Cifra esorbitante, che difficilmente in tanti sceglieranno di spendere. Il Manchester United potrebbe fare un’offerta sicuramente, con il Real Madrid di Ancelotti che seguirebbe a ruota. Improbabile che il Bayern Monaco spenda così tanto, invece.